Erevoorzitter Koveken en Reynaertkring overleden Yannick De Spiegeleir

03 december 2018

20u12 9

Wilfried Van Rostenberghe is niet meer. De erevoorzitter van vzw Koveken en de Reynaertkring uit Daknam is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de vzw Koveken. Van Rostenberghe was een bekende en geliefde Lokeraar dankzij zijn inzet voor het verenigingsleven. Zo was hij naast zijn engagement voor Kovekenskermis en de Reynaertkring ook actief als lid van de oud-soldatenbond van Daknam. Tot voor enkele jaren was Van Rostenberghe ook nog voorzitter van vzw Koveken. Tijdens workshops leerde hij jongere wijkbewoners van de Heirbrug hoe ze een kovekenspop moesten maken. Samen met zijn vrouw Mariette Beyst werd Van Rostenberghe in 2016 ook genomineerd tot ‘Meest Verdienstelijk Lokeraar’. “Willy was klein van gestalte, maar hij is een grote mijnheer die enorm veel heeft betekend voor de Heirbrugwijk en de Kovekenstraditie”, aldus Eddy Van Bockstal, secretaris van vzw Koveken. De betreurde erevoorzitter wordt begraven op zaterdag 8 december om 11 uur in de parochiekerk van de Heirbrug.