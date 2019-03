Elf deelnemers aan trouwstoet op E17 gaan in beroep tegen hun straf: “Dezelfde straf voor iedereen, dat kan niet” Openbaar ministerie vraagt bevestiging van de straffen in eerste aanleg na ‘hallucinante' taferelen. Koen Baten

25 maart 2019

15u19 5 Lokeren In de rechtbank van Dendermonde zijn 11 van de 18 beklaagden die vorig jaar terecht stonden voor een trouwstoet op de E17 in Lokeren, in beroep gegaan tegen het vonnis. Politierechter Peter D’hondt legde fikse geldboetes op en rijverboden tot vijf jaar. De verdediging stelt zich vragen bij de videobeelden, ook alle beklaagden bekennen deelname aan de trouwstoet op de E17.

De trouwstoet dateert van 11 februari 2017. Er werd afgesproken in Lokeren om daar samen te vertrekken naar een de trouw richting Gent. Op de E17 in Lokeren groepeerde de stoet zich en haalden ze halsbrekende toeren uit. Ze reden achterwaarts op de autostrade, stapten uit en begonnen te dansen op de snelweg. Bovendien reden ze bijzonder traag met vier knipperlichten aan en reden ze ook op de pechstrook. De feiten werden gefilmd door verschillende getuigen. Daarna reed de stoet verder richting Terneuzen. De politie kwam echter tussen en kon alle betrokkenen identificeren.

In eerste aanleg werden er fikse straffen uitgesproken tot geldboetes van 4.000 euro en vijf jaar rijverbod. Er werden ook drie voertuigen verbeurd verklaard waaronder een Porsche Cayenne. Sommige deelnemers aan de trouwstoet waren ook geen onbekenden voor de rechter.

In eerste aanleg was er heel wat discussie over de beelden die gefilmd werden van de trouwstoet. Verschillende advocaten haalden de privacy aan van hun cliënt en zeiden dat deze beelden onwettig waren. Vandaag werden de beelden opnieuw getoond in het dossier, maar de advocaten blijven nog steeds vragen stellen bij deze beelden.

“Over de juridische aard van de beelden bestaat geen twijfel, deze kunnen zeker als bewijs gebruikt worden in dit dossier”, aldus het Openbaar Ministerie. “Het gaat hier om hallucinante toestanden op een van de drukste autosnelwegen in heel Europa, het is onbegrijpelijk dat zoiets gebeurde”, klinkt het. Volgens het openbaar ministerie zijn de feiten bewezen, de politie kon ook iedereen identificeren. “Dit soort gedrag hoort niet thuis in de maatschappij. Ik vraag dan ook de bevestiging van het vonnis voor alle beklaagden”, zegt het OM. De daders riskeren dus rijverboden tot vijf jaar en geldboetes tot 4.000 euro.

De advocaten van de elf beklaagden vroegen om elke persoon afzonderlijk te bekijken en het aandeel in de stoet afzonderlijk te behandelen. “We mogen niet iedereen over dezelfde kam scheren in deze zaak”, aldus Katrien Van Der Straeten die twee beklaagden verdedigde. “We moeten achterhalen wat er echt gebeurd is en wie welke rol heeft gespeeld, zonder dezelfde straffen uit te spreken voor iedereen, dit is niet proportioneel”, klinkt het.

De rechtbank buigt zich over de zaak en zal uitspraak doen op 6 mei.