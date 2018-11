Elektrische toestellen gestolen uit woning Kristof Pieters

29 november 2018

18u34 1

De politie van Lokeren heeft woensdag een inbraak vastgesteld in een woning op de Gentse Steenweg. De dader was over het hek geklommen en betrad de niet-slotvaste woning. Hij ging aan de haal met verschillende elektrische toestellen.