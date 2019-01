Eksaardedam volgende week afgesloten door werken voor gemotoriseerd verkeer Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

16u46 0 Lokeren In het kader van de aanleg van een zuurstofleiding is de Eksaardedam volgende week afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen van maandag 21 januari tot vrijdag 25 januari.

Tijdens deze werken wordt de Eksaardsedam afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Er wordt een omleiding voorzien via Klein-Sinaai en Eksaarde. Ook de bussen van de Lijn (lijn 49: Lokeren – Zelzate) worden omgeleid via onderstaande omleidsingsroute. Let op: de haltes Moerbeke-Waas Damstraat, Moerbeke-Waas Waaigem, Eksaarde Basisschool en Eksaarde Brug worden tijdens de duur van de werken niet bediend. Er worden vervanghaltes voorzien ter hoogte van Moerbeke-Waas, Korte Damstraat en Eksaarde Brug. Fietsers, bestuurders van bromfietsen klasse A en voetgangers kunnen de Eksaardsedam tijdens de werken in beide richtingen gebruiken.