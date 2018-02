Eerste LNG-tankstation voor trucks 22 februari 2018

02u54 0 Lokeren De Lokerse vestiging van Tankterminal in de Dijkstraat heeft deze week het eerste bemande LNG-tankstation voor trucks in ons land geopend.

"Het nieuwe LNG-tankstation is uitgerust met een opslagcapaciteit van 73 kubieke meter en heeft momenteel zo de grootste LNG-buffer in de Benelux. Door over te schakelen op LNG wordt de uitstoot van fijn stof verminderd", klinkt het.





LNG of vloeibaar aardgas wordt beschouwd als een aantrekkelijk, ecologisch en economisch alternatief voor diesel als brandstof voor zware transport toepassingen en lange afstandsvervoer. (YDS)