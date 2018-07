Eerste Hazentriatlon voor beginnende triatleten 05 juli 2018

02u33 0

De Lokerse Triatlonclub (LTC) en vzw En Danseuse organiseren voor het eerst samen een triatlon. De Hazentriatlon gaat komende zaterdag door in de omgeving van de zeilput in de Heilige Geestmolenstraat. Vzw En Danseuse biedt trainingsbegeleiding op maat en het is vanuit die gedachte dat het idee ontstond om een triatlon te organiseren. "Als beginnend triatleet is de stap om rechtstreeks deel te nemen aan een wedstrijd van de nationale federatie best wel groot. Vaak te groot. Er zijn te veel wetten en regels waar deelnemers rekening mee moeten houden. Daarom kwamen we op het idee om een soort tussenstap te organiseren", zegt An Derweduwen van LTC. "De Just-for-fun-triatlon' bestaat uit 600 meter zwemmen in open water, twintig kilometer fietsen en zes kilometer lopen." Info: www.endanseuse.be/hazentriatlon. (KDBB)