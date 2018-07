Eddy van Bockstal trekt lijst N-VA 03 juli 2018

Huidig OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal zal de lijst van N-VA Lokeren trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Sylvie Van Acker staat op de tweede plaats. Fractieleider in de gemeenteraad Philippe Van Streydonck gaat op de derde plaats een drietal jongeren vooraf. Manu Diericx uit Eksaarde, expert sociale media bij N-VA nationaal, en gemeenteraadslid Abdul Nassaj volgen op plaats vier en vijf. Jasmien Van Bockstal, die ook op de provincieraadslijst staat, komt op de zesde plaats. Ook Diego Maes, Maartje Maes, Sofie Verlee en Lynn Van Extergem zijn jonge twintigers die opkomen voor N-VA. Nieuwe gezichten op de lijst zijn onder andere Wendy Herman, Monique De Witte, Lars Devocht, Micha Steeman, Geert Van Hecke en Patrik Van Hecke. Ook een aantal vaste waarden blijven behouden: Johan Van Extergem, Bart Staes, Roos Houben en Eric Everaert. Voormalig lijsttrekker An De Moor zal dit jaar de lijst duwen. (KDBB)