Eddy Van Bockstal (N-VA) neemt mandaat op in gemeenteraad Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

18u16 0

Na lang wikken en wegen heeft de familie Van Bockstal de moeilijke knoop doorgehakt voor de komende legislatuur. Jasmien Van Bockstal (N-VA) zal niet meer zetelen in de Lokerse gemeenteraad. Haar vader Eddy Van Bockstal, lijsttrekker voor de N-VA bij de verkiezingen, neemt zijn mandaat wel op. Het was een heikele kwestie voor de vader en dochter die op basis van de wet niet samen mogen zetelen in het Lokers halfrond. Beiden haalden immers wel voldoende stemmen om een zitje te bemachtigen. “Jasmien heeft me verzocht “mijn job te doen”, iets wat ik de afgelopen zes jaar eveneens heb getracht te doen als OCMW-raadslid. Dankbaarheid overheerst de lichte frustratie dat we wettelijk niet beiden kunnen zetelen”, zegt Eddy Van Bockstal. “Jasmien blijft uiteraard wel van dichtbij betrokken bij de lokale afdeling. In het arrondissementele bestuur neemt ze de functie waar van ondervoorzitter en de Lokerse politiek. We hebben een stevige en enthousiaste ploeg op de rails voor de komende zes jaar”, besluit Van Bockstal, die de N-VA-fractie zal leiden in de gemeenteraad.