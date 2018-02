Eandis slaat zonnestroom distributiecentrum op 20 februari 2018

02u36 0 Lokeren Eandis investeert in een innovatief energie-opslagsysteem voor zijn logistiek centrum in Lokeren.

Concreet gaat het om een slimme batterij-container die wordt gekoppeld met de zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Daarmee kan Eandis overschotten zonnestroom bewaren voor als er geen zon is, bijvoorbeeld om zijn elektrische vorkheftruks op te laden. Het magazijn in Lokeren beschikt dan ook over heel wat elektrisch materiaal, zoals loopbanden, goederenliften en vorkheftrucks. "Dankzij het batterij-opslagsysteem kunnen we alle overschot zonnestroom overdag opslaan en inschakelen als er geen zon is", zegt Jean Pierre Hollevoet, directeur Netbeheer bij Eandis. "Zo gebruiken we de opbrengst van onze zonnepanelen maximaal ter plaatse, waarmee we mikken op een energieneutraal distributiecentrum. Als energiedistributiebedrijf willen we natuurlijk ook bijleren over energie-opslagsystemen."





