Eandis biedt opslag aan mobiel operatiekwartier 07 maart 2018

02u42 0

De nieuwe mobiele eenheid voor oorlogschirurgie van Artsen Zonder Grenzen zal opgeslagen worden in het Lokerse distributiecentrum van Eandis. De 12 trailers en 4 losse containers van het complex staan standby om snel uit te sturen naar conflictgebieden of natuurrampen. "Dit is een eerste stap in een partnership waarbij Eandis en AZG hun expertise willen delen", klinkt het. "Via deze samenwerking met AZG creëren we een duidelijke win-win-situatie," zegt Jean Pierre Hollevoet, directeur Netbeheer en Supply Chain bij Eandis. "AZG kan een beroep doen op de zeer centrale ligging, permanente toegankelijkheid en beveiliging van ons distributiecentrum in Lokeren om hun mobiele chirurgische eenheid snel naar elke uithoek van de wereld te krijgen. En wij kunnen heel wat bijleren van hun logistieke ervaring en werkwijze." (YDS)