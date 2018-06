Duurzaamheid feestelijk in de kijker 08 juni 2018

02u47 0

Het stadsbestuur van Lokeren organiseert op zondag 10 juni een feestelijke duurzaamheidsdag. Op en rond de Lokerse Markt staan er heel wat activiteiten op het programma. "Via een gemeentelijk klimaatactieplan wil de stad de CO2-uitstoot met twintig procent verminderen. Om duurzaamheid op een leuke en informatieve manier in de kijker te zetten, organiseren we samen met een reeks partners een feestelijke zondag onder het motto 'Duurzaam natuurlijk'", zegt schepen van Milieu en Landbouw Nina Van der Sypt (CD&V). Op het programma staan onder andere een boerenmarkt, een fietstocht, demonstraties van onder andere melkverwerking, een proeverij van de Lokerse stadswijn 'De Vinnigaard', een autorenbaan van oude meubels en een treintje op zonne-energie. Muziekband Trashbeatz zorgt voor sfeermuziek op gerecycleerde instrumenten. 'Duurzaam natuurlijk' start om 12 uur op en rond het markplein. De toegang is gratis. (KDBB)