Durmebad verwelkomt glijbaan 06 april 2018

Het stedelijke zwembad van Lokeren bestaat dit jaar een halve eeuw. Tijdens de schoolvakanties mag het in 2018 daarom net dat ietsje meer zijn.





Deze week kunnen kinderen die het Durmebad bezoeken zich uitleven op een levensgrote glijbaan en klimrek om een plons te maken in de zwemkom. "De glijbaan blijft nog zeker tot vrijdag (vandaag, red.) staan, maar ook in de tweede week van de paasvakantie zullen we iets speciaals in petto hebben. Net als in de komende schoolvakanties", kondigt Elke De Meester van de sportdienst aan. Wie geïnteresseerd is kan de sportdienst volgen via hun Facebookpagina. Lokeren staat dit jaar helemaal in het teken van het water en wordt zelfs tijdelijk omgedoopt tot 'L'eau-keren'.





(YDS)