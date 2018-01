Durmebad na 50 jaar aan vervanging toe STAD ONDERZOEKT LOCATIE EN EXPLOITATIE NIEUW FAMILIEZWEMBAD YANNICK DE SPIEGELEIR

26 januari 2018

02u55 0 Lokeren Het stedelijke zwembad bestaat dit jaar exact een halve eeuw. Tijdens het jubileumjaar van het Durmebad onderzoekt de stad de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw familiezwemcomplex. "Zowel een uitbating in eigen beheer als een samenwerking met een private partner zijn mogelijk", zegt schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open VLD).

Het was in 1968 dat het toenmalige stadsbestuur onder leiding van burgemeester Robert De Noos de deuren van het Durmebad aan de Sportlaan opende. Vandaag, vijftig jaar later, is het stedelijk zwembad nog steeds in gebruik. Opmerkelijk, want het Durmebad is daarmee één van de oudste zwembaden in de provincie Oost-Vlaanderen. Met dank aan de zorg en het grondige onderhoud dat het personeel van de sportdienst elk jaar nauwgezet uitvoert.





Om het vijftigjarig bestaan te vieren, plant de stad in 2018 een programma met feestelijke activiteiten, waaronder een tentoonstelling over de geschiedenis van het zwembad. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de levensduur van het Durmebad op zijn einde loopt. De milieuvergunning om het zwembad 'op leeftijd' uit te baten loopt nog tot 2024.





Tijdens de bevolkingsbevraging 'Leg je ei' gaven de Lokeraars al te kennen dat ze vragende partij zijn voor de bouw van een nieuw familiezwembad. Een investering die garant staat voor ettelijke miljoenen euro's.





Volgende legislatuur

"De beslissing over de bouw van een nieuw zwembad in Lokeren zal pas in de volgende legislatuur genomen worden door een toekomstige bestuur, maar we laten nu wel al een behoeftenstudie uitvoeren om een duidelijk zicht te bieden op de verschillende scenario's die mogelijk zijn", zegt schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld).





Terreinverlies

Eén van de knopen die zal moeten doorgehakt worden, is de uitbating van het zwembad. "Zowel een exploitatie in eigen beheer als een samenwerking met een private partner behoren nog tot de mogelijkheden", licht Van Doorslaer toe. Een ander belangrijk vraagteken is de locatie van het nieuwe zwemcomplex. "Als het zwembad in eigen beheer blijft, zijn er weinig andere mogelijkheden dan een inplanting op de huidige locatie aan de Sportlaan. Bij een onmiddellijke afbraak van het Durmebad zouden we het al snel twee jaar zonder zwembad moeten stellen. Een uitbreiding elders op de site behoort ook tot de mogelijkheden", geeft de schepen aan. In dat geval zou dat een terreinverlies betekenen voor de backstageruimte van de Lokerse Feesten die nu al krap zitten. "Dat moet bekeken worden eens de beslissing genomen is, maar sowieso zal het de bedoeling zijn om de Feesten te behouden op hun huidige locatie", aldus Van Doorslaer.