Durme in voor proper water 09 juli 2018

Aan het Prinses Josephine Charlottepark zijn gisteren heel wat mensen in de Durme gesprongen tijdens de Big Jump. Daarmee vragen ze aandacht voor proper water in rivieren in heel Europa, dus ook in eigen streek. In Lokeren werd dat voor de zesde keer op rij georganiseerd. "Duurzaam beheerde waterlopen zijn vitaal voor onze samenleving. Dat wordt in periodes van hitte, droogte en dreigende klimaatverandering eens te meer duidelijk", zegt Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet. GoodPlanet is de organisatie die Big Jump in België coördineert. Afgelopen week maakte de brandweer de bodem van de Durme alvast schoon zodat iedereen er veilig in kon springen. Het afval dat de brandweer uit het water haalde, werd tijdens de Big Jump tentoongesteld. Dit jaar werd gefocust op plastic vervuiling. (KDBB/Foto GDR)