Drugsdealer gevat in park Ter Beuken Kristof Pieters

22 januari 2019

De politie van Lokeren heeft een drugsdealer gevat. Een 23-jarige man werd zondagavond rond 17 uur gecontroleerd toen hij uit het park Ter Beuken kwam gewandeld ter hoogte van de Uebergdreef. Hij was in het bezit van hoeveelheden cocaïne en hasj die wezen op dealing. De man, van Marokkaanse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel in drugs. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden.