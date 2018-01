Druggebruiker van trein geplukt 02u47 0

De politie van Lokeren kreeg woensdag rond middernacht melding van een wanbetaler in de trein. Een 37-jarige Duitser was op weg naar Parijs. Hij klaagde erover dat de heroïne die hij had ingenomen hem slecht bevallen was. Na een tussenstop op de spoeddienst, bracht de politie hem onder in de politiecel omdat hij ook teveel had gedronken. (PKM)