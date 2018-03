Dronkenman verwondt agenten 13 maart 2018

Een dronken klant viel zondagavond rond 23 uur een andere klant lastig in de Mc Donald's langs de Zelebaan. Agenten van de politie Lokeren probeerden te bemiddelen en vroegen de man de zaak te verlaten. Hij weigerde waardoor de agenten moesten overgaan tot arrestatie. De verdachte, een 34-jarige man uit Lochristi, verzette zich en deelde slagen uit waardoor twee inspecteurs gewond werden. Zij zijn enkele dagen arbeidsongeschikt. De man werd gedagvaard in snelrecht. Hij moet zich op 28 maart verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. (PKM)