Dronkenman van trein geplukt 24 februari 2018

De politie van Lokeren moest woensdagavond omstreeks 21 uur een dronken man arresteren die voor problemen zorgde op de trein. De man weigerde elke medewerking en belandde uiteindelijk in de cel. Een doorsnee tussenkomst was het niet, want een 6-jarig kind vergezelde haar papa. De politie vond gelukkig snel een goede oplossing voor haar. (PKM)