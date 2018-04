Dronkenman valt cafébaas aan 04 april 2018

Maandagochtend belandde een 44-jarige dronken man in de cel nadat hij voor moeilijkheden had gezorgd in een café in de Stationsstraat in Lokeren door een glas naar de uitbater te gooien. De cafébaas raakte hierbij gewond aan het hoofd. (PKM)