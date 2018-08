Dronkenman steekt kleren in brand 17 augustus 2018

02u27 0

Een 52-jarige dronken man heeft woensdag rond 16.30 uur in zijn woning kledij in brand gestoken. Hij werd gearresteerd en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Hij zal zich binnenkort voor de brandstichting mogen komen verantwoorden voor de rechter. (PKM)