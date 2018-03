Dronkenman opgepakt 17 maart 2018

Een dronken persoon heeft donderdagavond rond 22 uur problemen veroorzaakt in het huis van zijn ouders in de Zelestraat in Lokeren. Bemiddelend optreden bracht geen oplossing. De man stapte in zijn voertuig en reed weg. Hij werd door de politie onderschept en bestuurlijk aangehouden. (PKM)