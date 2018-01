Dronkenman botst met scootmobiel 02u47 0

Ook achter het stuur van een scootmobiel moet je nuchter zijn. Dat mocht een 79-jarige man uit Lokeren ondervinden toen hij met zijn elektrische rolstoel tegen een geparkeerde auto botste in de Zelestraat. De man was behoorlijk boven zijn theewater en werd bestuurlijk aangehouden. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel. (PKM)