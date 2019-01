Dronkenlui nachtje in de cel Kristof Pieters

14 januari 2019

De politie van Lokeren had het voorbije weekend de handen vol met dronken personen. Vrijdag trof de nachtploeg om middernacht twee zwaar dronken 48-jarigen aan in het park in de Nijverheidsstraat. Ze werden beiden bestuurlijk aangehouden. Zondagavond moest omstreeks middernacht een 38-jarige dronken vrouw bestuurlijk worden aangehouden omdat ze voor problemen zorgde in een woning in de Nijsstraat.