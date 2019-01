Dronken vrouw stapt naar politie... omdat ze auto niet meer terugvindt Kristof Pieters

28 januari 2019

15u44 0

In de nacht van zon- op maandag sukkelde een 27-jarige zwaar dronken vrouw omstreeks 3 uur op haar slippers het commissariaat van de politie Lokeren binnen. Ze maakte zich kwaad op de politiemedewerker achter de balie omdat ze haar voertuig niet meer vond. Omdat ze behoorlijk boven haar theewater was, werd ze bestuurlijk aangehouden.

Eerder op de avond was ook al een 45-jarige man om dezelfde reden opgesloten. De man zat bier te drinken in de traphal van een appartementsgebouw in de Vredegerechtstraat. Door zijn dronken gedrag zorgde hij voor overlast. Hij werd eveneens bestuurlijk aangehouden.