Dronken vrouw slaat eigen inboedel kort en klein Kristof Pieters

15 november 2018

De politie van Lokeren moest tussenkomen toen een 43-jarige dronken vrouw de controle over zichzelf verloren was. De vrouw vernielde een deel van de huisraad en gooide het raam van haar appartement stuk. Dat trok de aandacht van een voorbijganger die de politie verwittigde. De politie bracht haar over naar het commissariaat waar ze opgesloten werd in de politiecel om te ontnuchteren en kalmeren.