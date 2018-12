Dronken trucker valt uit cabine Kristof Pieters

02 december 2018

De politie van Lokeren moest zaterdagavond rond 22.45 uur een 33-jarige dronken truckchauffeur ophalen. Die was in de Dijkstraat over het opstapje van zijn truck gestruikeld. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor de verzorging van een hoofdwonde en ter observatie.