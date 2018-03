Dronken patiënt in cel 27 maart 2018

03u35 0

De politie van Lokeren trof zaterdagmiddag omstreeks 15.30 uur in de Martelarenlaan een dronken man aan. Hij belandde in de cel, maar enkele klevertjes op zijn borst trokken de aandacht van de agenten. Het leek alsof hij kort daarvoor een medische controle had ondergaan. Na een telefoontje met het ziekenhuis bleek dat hij inderdaad eerder die dag klaargemaakt was voor een controle, maar dat hij stiekem het ziekenhuis was ontvlucht. Ontsmetten met alcohol had hij blijkbaar iets te letterlijk genomen. (PKM)