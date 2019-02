Dronken man in de cel, dronken vrouw in ziekenhuis Kristof Pieters

01 februari 2019

Een zwaar dronken 22-jarige man zorgde donderdagmiddag omstreeks 14 uur voor moeilijkheden in de woning van een familielid in de Vondelstraat in Lokeren. De politie haalde de persoon op en hield hem bestuurlijk aan. Anderhalf uur later waren er problemen in de Vredegerechtstraat met een 37-jarige zwaar dronken vrouw. Zij belandde voor de komst van de politiepatrouille op de spoedafdeling in het ziekenhuis waar ze in een bed in slaap viel.