Dronken fuifgangers 26 februari 2018

Afgelopen weekend zette de politie van Lokeren een extra ploeg in voor een grote fuif. Samen met de organisator en de professionele security werd een oogje in het zeil gehouden. Alles goed verlopen. Een 16-jarige had wel wat teveel alcohol op en moest verzorgd worden op de spoeddienst. Er werden ook twee meisjes van tussen de struiken gehaald voor wildplassen. (PKM)