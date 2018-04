Dronken duo in de cel 28 april 2018

De politie van Lokeren heeft woensdagavond rond 19.30 uur in het centrum twee dertigers opgepakt die te diep in het glas hadden gekeken. Eén van hen had zich verwond. Na verzorging in het ziekenhuis belandde het duo in de politiecel. (PKM)