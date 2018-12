Dronken chauffeur tegengehouden op parking supermarkt Kristof Pieters

18 december 2018

De politie van Lokeren kreeg maandag omstreeks 15 uur een telefoontje dat een dronken man boodschappen deed in een warenhuis in de Tweebruggenstraat en dat hij wellicht nadien in zijn auto zou stappen. De interventieploeg controleerde op de parking een 67-jarige man. Hij blies positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.