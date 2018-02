Dronken chauffeur pleegt vluchtmisdrijf 26 februari 2018

In de Durmelaan in Lokeren gebeurde vrijdagavond omstreeks 23 uur een aanrijding met vluchtmisdrijf. Het bleef gelukkig bij stoffelijke schade. Een patrouille kon korte tijd later de gevluchte bestuurder aantreffen. Hij blies positief. (PKM)