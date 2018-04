Dronken chauffeur betrapt tijdens rijverbod 20 april 2018

Woensdag iets na 16 uur merkte een patrouilleploeg in de Heirbrugstraat een bestuurster van een voertuig op van wie men wist dat ze een lopend rijverbod had. De vrouw werd gecontroleerd en bleek geïntoxiceerd te zijn. Haar voertuig werd in beslag genomen en getakeld. (PKM)