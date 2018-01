Dronken brokkenrijder betrapt 25 januari 2018

02u50 0

De politie van Lokeren kreeg dinsdagavond omstreeks 19.30 uur melding dat er een autobestuurder wellicht in dronken toestand op de Zelebaan reed in de richting van Zele. Het voertuig vertoonde schade aan de rechterzijde en was wellicht reeds in aanrijding gekomen met een geparkeerd voertuig.





Positief

De politie slaagde erin om de 36-jarige bestuurder te onderscheppen. Hij blies positief. De agenten reden daarna het traject af dat de man had gevolgd en trof op de Gentse Steenweg inderdaad een aangereden voertuig aan. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (PKM)