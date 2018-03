Dronken bestuurder vlucht voor alcoholcontrole 20 maart 2018

02u56 0

De politie van Lokeren heeft een dronken bestuurder gevat na een wilde achtervolging. De 44-jarige bestuurder werd in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.25 uur aan de kant gezet voor een controle in de Nieuwe Dreef. De man zette op aanwijzen van de agenten de motor af en legde de autosleutels op het dashboard. "Ik heb recht op een kwartiertje uitstel vooraleer te blazen", zei de bestuurder. Dat klopt en het werd hem ook toegestaan. Even later startte bestuurder plots zijn voertuig en stoof ervan door. De politie kon de betrokkene vatten op het grondgebied van Lochristi. De bestuurder kreeg een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen en werd bestuurlijk aangehouden. (PKM)