Dronken bestuurder mag in cel ontnuchteren Kristof Pieters

26 november 2018

16u36 0

De politie van Lokeren heeft afgelopen zaterdag in de Kopkapelstraat een dronken man aangetroffen in zijn voertuig. De 50-jarige man werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de cel, waar hij mocht ontnuchteren.