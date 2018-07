Dronken bestuurder in de cel 03 juli 2018

Zondagochtend meldde een alerte bewoner dat er een dronken bestuurder in de Bergendriesstraat in zijn voertuig was gestapt en dat hij richting Sint-Niklaas reed. De politie kon het voertuig onderscheppen in Waasmunster. De drie inzittenden waren afkomstig uit Nederland en werden opgesloten in de cel. De bestuurder weigerde een adem- en speekseltest. (PKM)