Drijvende diva steelt show op Parktheaterfestival 28 mei 2018

Met water als centraal thema vond gisteren de 22ste editie van het Parktheaterfestival plaats. De organisatoren baden tot de weergoden dat felle regenbuien achterwege zouden blijven. Uit voorzorg werd hoofdact de Drijvende Diva wel al om 15 uur geprogrammeerd om dat een uur later onweer werd voorspeld. Het was al voor de derde keer dat het Parktheaterfestival de spectaculaire act had geboekt, maar de twee vorige pogingen vielen telkens in het water door weersomstandigheden. Derde keer, goede keer zo bleek, want zoals het een echte diva betaamt, palmde de vrouw in reuzeballonnenjurk de massa in met haar gezang op de Durme. Ook de steltenact 'Saurussen' gooide hoge ogen bij het publiek. (YDS)