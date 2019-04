Drie mensen zonder geldige verblijfspapieren van trein geplukt Kristof Pieters

03 april 2019

18u16 0

De politie van Lokeren heeft dinsdag drie mensen van de trein gehaald die illegaal in ons land verblijven. Rond 14 uur vroeg de NMBS bijstand omdat ze drie wanbetalers hadden aangetroffen in de trein. Het ging om een meerderjarige vrouw en twee minderjarige meisjes. Omdat zij illegaal in het land waren, werden ze bestuurlijk aangehouden.