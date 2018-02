Drankverslaafde snel hervallen 02 februari 2018

Een 62-jarige man is wel bijzonder snel hervallen na een ontwenningskuur voor zijn alcoholverslaving. De man was dinsdag ontslagen uit een instelling en besloot vreemd genoeg dat daar op gedronken moest worden. De man belandde na een val en een controle op de spoeddienst in de politiecel. (PKM)