Dranken Van Eetvelde neemt afscheid van mede-oprichter Paula Van Laere Yannick De Spiegeleir

18 februari 2019

17u58 2

Paula Van Laere, de mede-oprichter van de Lokerse drankenhandel Dranken Van Eetvelde is niet meer. Van Laere was de weduwe van Karel Van Eetvelde die overleed in 2012. Samen richtten ze het bekende familiebedrijf op dat vandaag wordt geleid door hun kinderen en kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 23 februari om 11 uur in de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren.