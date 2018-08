Dorstige dieven betrapt 25 augustus 2018

02u46 0

De politie van Lokeren heeft twee winkeldieven gearresteerd op aanwijzen van het personeel van een warenhuis op de Dam. De supermarkt had zijn stock vergeleken met de verkoopsgegevens. Hieruit bleek dat er een tekort was van twee flessen sterke drank. Op basis van de camerabeelden was er het sterke vermoeden dat deze twee flessen enkele dagen geleden gestolen werden door twee vrouwen. Er werd aangifte gedaan bij de politie, maar het vrouwelijk duo keerde donderdag plots terug naar het warenhuis. Een patrouille kwam ter plaatse. Na een grondige fouillering diepten de agenten een fles sterke drank op. Omdat de 22- en 60-jarige dames geen onbekenden waren, werden ze gearresteerd. (PKM)