Doorslaardam heropent vandaag na anderhalf jaar werken: “Wie met fiets naar schoonheidssalon komt, krijgt gratis taart” Yannick De Spiegeleir

29 maart 2019

13u16 0

Als laatste Lokerse deelgemeente heeft Doorslaar nu ook een veilige fietsverbinding met de stad. De bewoners én handelaars van het dorp zijn opgelucht dat de werken achter de rug zijn. “Klanten die met hun fiets naar mijn schoonheidssalon komen, biedt ik de hele maand april een gratis koffie en stuk taart aan”, nodigt Sindy Schippers van Beauty Corner uit.

Vandaag haalt een aannemer de laatste werfhekkens weg in Doorslaardam. De belangrijke verbindingsweg was in het verleden een gevaarlijke route voor fietsers tussen het Veldeken en de N70. Nu ligt er een fietspad gescheiden van de rijweg en werden de huizen langs de weg aangesloten op een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. “Doorslaar was de laatste Lokerse deelgemeente zonder veilige fietsverbinding met de stad. Met deze werken hebben we daar verandering in gebracht”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “Ook het aansluiten van de huizen op een gescheiden riolering is een belangrijke stap in de juiste richting.”

Om de vruchten te plukken van de werken, moesten de bewoners en handelaars van de straat wel anderhalf jaar geduld oefenen. Een lange rondleiding langs Eksaarde of Zeveneken-dorp was hun deel. Ondanks de moeilijke tijden kijkt de middenstand met een optimistisch gevoel naar de toekomst. Zoals het een creatieve ondernemer betaamt, pakt Sindy Schippers van schoonheidssalon Beauty Corner uit met een actie die inspeelt op de uitgevoerde werken. Haar zaak ligt langs het nieuwe fietspad. “Onder de noemer ‘neem u fiets en krijg koffie en taart voor niks trakteer ik mijn klanten dit weekend en de hele maand april op een extraatje.”

Bij basisschool Sint-Lodewijkscollege zijn ze opgetogen dat de leerlingen eindelijk gebruik kunnen maken van het gescheiden fietspad. “Dit is een belangrijke stap voor de verkeersveiligheid in onze schoolbuurt. Het kan leerlingen en ouders er ook toe aanzetten om sneller de fiets te nemen in plaats van de auto omdat er nu een fietspad ligt.” Eerder werd met inspraak van de directie, leerlingen en het oudercomité ook al de onmiddellijke omgeving van de school veiliger ingericht. Aan de schoolpoort van het Sint-Lodewijkscollege verdwenen parkeerplaatsen om het fiets- en voetpad te verbreden met het oog op een veilige verplaatsing voor de kinderen.

In de toekomst blijft de stad verder werk maken van veilige schoolomgevingen. Eén van de volgende straten op het lijstje is de Bleekmeersstraat waar school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij gelegen is. De wegbedekking met zogenaamde olifantenpoten zal er wijken voor een ander wegdek.