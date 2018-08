Dit is er te doen buiten het festivalterrein 04 augustus 2018

Aan het Museum van Lokeren staat evenementenradio RBS met een mobiele studio. "We laten bezoekers opnieuw genieten van muziek en informatie rechtstreeks vanuit de feestzone via FM 87.6 met de antenne op het stadhuis van Lokeren", zegt algemeen verantwoordelijke Dirk Roels. Mensen die er niet bij kunnen zijn, maar wel het hele feestgebeuren willen volgen, kunnen tien dagen lang afstemmen op RBS-radio.





Vandaag en morgen organiseert AVLO voor de 35e keer de Optiek Sonck streetrace in Lokeren. Voor het derde jaar op rij wordt er gestreden voor de titel van Belgisch kampioen tien kilometer streetrace. "Bij het afsluiten van de voorinschrijvingen kwamen we aan 518 deelnemers voor de verschillende wedstrijden, waarvan 218 voor het Belgisch kampioenschap", zegt Patrick Van Waes, voorzitter van AVLO. "Traditioneel zullen er de dag zelf nog heel wat recreanten inschrijven voor de vijf kilometer jogging en voor de kidsrun zodat we opnieuw richting duizend deelnemers zullen gaan." De runs gaan deze middag door tussen 14 en 16 uur. Info: www.streetraceavlo.be.





Het voormalige Charles' Café en PuP Zomerbar slaan de handen in elkaar. Cafébaas Charlie De Caluwé organiseerde altijd feestjes tijdens de Lokerse Feesten. Die lijn wil hij nu doortrekken in de PuP Zomerbar op zaterdag 11 augustus van 12 tot 18 uur. Op het programma staan optredens van Edward Buff, Charles, Frenz & Sisco, Tlp aka Troubleman. Toegang is gratis. (KDBB)