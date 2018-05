Directeur verruilt Vlinderdreef voor Spoeleschool 01 juni 2018

02u43 0

Stijn Deschepper is bezig aan zijn laatste maanden als directeur van gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef in Moerbeke. Hij start het nieuwe schooljaar begin september als directeur van de stedelijke basisschool Spoele in Lokeren. Die school was na het vertrek van de vorige directrice op zoek naar een opvolgster. Dat heeft Deschepper zelf bekendgemaakt via de website van GBS De Vlinderdreef. Hij wil naar eigen zeggen graag afscheid nemen op een hoogtepunt. Eind augustus wordt de nieuwbouw van De Vlinderdreef officieel ingehuldigd: een project dat Deschepper als directeur mee in goede banen leidt. De opening wordt meteen zijn laatste wapenfeit als schoolhoofd in Moerbeke. "De stad Lokeren biedt mij op SBS De Spoele een unieke kans om nieuwe ervaringen en kennis op te doen", motiveert Deschepper zijn beslissing. Deschepper is geen onbekende in de suikergemeente. Hij stond aan de wieg van speelpleinwerking De Suikerspin waar hij jarenlang de leiding had. Als prominent lid van Open Vld, dat sinds jaar en dag de absolute meerderheid heeft in Moerbeke, wil Deschepper zich ook meer engageren op politiek vlak in Moerbeke en Oost-Vlaanderen met het oog op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. "Dat is echter onverenigbaar met mijn huidige job als directeur van de gemeentelijke basisschool", geeft Deschepper aan. Het is nog niet duidelijk wie Deschepper zal opvolgen. (YDS)