Digitale streepjescode kondigt Café Voté aan 01 maart 2018

02u47 0 Lokeren In het Lokerse straatbeeld verschenen de afgelopen dagen her en der affiches met QR-codes. Onder meer aan de pui van het stadhuis en op het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde werd de boodschap gesignaleerd.

QR-codes zijn digitale streepjescodes waarmee je extra informatie kan achterhalen door ze te scannen met je smartphone. Achter de 'guerrilla'-actie schuilt een nieuw initiatief van de Lokerse jeugdraad. Die organiseert op zaterdag 24 maart het openluchtevenement Café Voté onder de shelter op het evenementenplein op de Markt. "Op Café Voté kan de Lokerse jeugd van zich laten horen, zodat ook in dit verkiezingsjaar met hen rekening wordt gehouden", zegt Bram De Cock van de jeugdraad. Vanaf 17 uur opent Café Voté eenmalig de deuren en is elke jonge Lokeraar welkom op de Markt. "Het doel is om de Lokerse jeugd samen te brengen op een gezellige lenteavond waarop kan worden gebabbeld, gedronken, gedanst en gevierd. Elke jongere is welkom of je nu deel uitmaakt van een jeugdvereniging of niet. De lokale politici worden uitgenodigd om tussen pot en pint en op een ongedwongen manier te komen luisteren waar de jonge Lokeraars mee bezig zijn en wat er leeft bij hun toekomstige kiezers."





De muzikale sfeer wordt in Café Voté verzorgd door lokale dj's waaronder T-Clan, Club JP, Jake Switch en Daddycate. "De inkom is gratis. Dranken en snacks zullen verkocht worden aan democratische prijzen." Meer informatie is binnenkort terug te vinden via de Facebookpagina en Instagramaccount van Café Voté. (YDS)