Dieven weg met auto-onderdelen 24 maart 2018

De eigenaar van een garage in de Dijkstraat in Lokeren stelde donderdag vast dat er auto-onderdelen gestolen waren.





Het gaat om koplampen en een motorkap. De daders zijn waarschijnlijk over de omheining geklommen en demonteerden vervolgens de onderdelen. (PKM)