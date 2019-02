Dieven vluchten voor autoalarm Kristof Pieters

08 februari 2019

Er werd donderdag een inbraak vastgesteld in een lichte vrachtauto die geparkeerd stond in de Zelestraat in Lokeren. Het slot van de auto was opengebroken, maar er werd niets gestolen. Wellicht omdat het autoalarm was afgegaan omstreeks 2.20 uur. Er werd ook nog aangifte gedaan van de diefstal van de originele- en duplicaatnummerplaat van een voertuig dat geparkeerd stond op de parking van het zwembad in de Sportlaan.