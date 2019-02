Dieven slopen muur en breken gat in dak om voorraad sigaretten buit te maken Daders gebruikten gereedschap dat gestockeerd lag in aanpalend magazijn Kristof Pieters

18 februari 2019

18u04 3 Lokeren Dieven zijn aan de haal gegaan met de bijna volledige stock aan sigaretten van supermarkt Smatch in Eksaarde. De gangsters probeerden ook de kluis open te breken, maar dit mislukte. Opvallend is wel dat ze toesloegen vanuit een aanpalend winkelmagazijn en gereedschap gebruikten dat daar lag opgeslagen.

De inbraak werd zondagochtend vastgesteld om 6.45 uur toen een personeelslid toekwam om de winkel te openen. De alarmsystemen bleken gedeactiveerd te zijn. Het moet dus om een professionele dievenbende gaan, die wist waar ze moest toeslaan. Ze raakten binnen via een lichtkoepel van het dak dat de winkelruimte deelt met een aanpalend magazijn, waar materiaal lag opgeslagen voor doe-het-zelvers. “Vreemd genoeg zijn er twee toegangen gemaakt tot onze winkel”, zegt de gerante van Smatch. “Voor de eerste hebben ze zich heel wat moeite getroost. In de gemeenschappelijke muur met het magazijn werd namelijk een gat gemaakt van een halve meter op een halve meter. Daarna werd met een slijpschijf ook nog een gat gemaakt in een zware metalen kast die de doorgang versperde. Bizar is evenwel dat ze tegelijk via het vals plafond ook een tweede toegang hebben gemaakt tot de burelen.”

Mogelijk hadden de daders zich in twee groepjes gesplitst om hun kansen op succes te vergroten. Opvallend is wel dat ze geen eigen gereedschap bij zich hadden, maar gebruik maakten van het materiaal dat in het magazijn lag opgeslagen. “Het ging onder meer om een slijpschijf en nog wat ander materiaal”, bevestigt de eigenaar van het magazijn. “Ook wij vinden het erg vreemd dat de dieven met lege handen toekwamen. Ofwel wisten ze dat hier werkmateriaal gestockeerd lag, ofwel waren ze toch niet erg goed voorbereid en hebben ze gedacht dat ze vanuit mijn magazijn rechtstreeks toegang hadden tot de supermarkt.”

Voorraad sigaretten gestolen

Maandag werd het gat al terug dichtgemetseld en de schade hersteld. “Het is de eerste keer dat er wordt ingebroken in onze zaak”, vervolgt de gerante van Smatch. “We zijn nochtans goed beveiligd. Er hangen overal camera’s en er is een alarm. Dat laatste hebben ze echter onklaar gemaakt. Door de duisternis is er op de camerabeelden jammer genoeg ook niet bijster veel te zien. De dieven moeten wel een hele tijd zijn bezig geweest. In de burelen is de ravage groot. Ze hebben ook nog geprobeerd om de kluis open te breken, maar dat is mislukt. Wel hebben ze de hele voorraad aan sigaretten meegenomen. Een bedrag kunnen we daar nog niet op plakken, maar het gaat uiteraard om een aanzienlijke som in verkoopwaarde.”

In de buurt heeft niemand iets verdacht opgemerkt. Op dit moment zijn er wel werken bezig in de Armand De Vosstraat waardoor er geen enkele passage meer is buiten het fietsverkeer op de oude spoorzate. De politie van Lokeren is volop bezig met het onderzoek, maar voorlopig is er nog geen spoor van de daders.

Het was trouwens niet de enige inbraak afgelopen weekend. Er werd ook ingebroken in een woning in Eksaardedorp. Daar werd een raam opengebroken. De buit was wel vrij bizar, want dieven gingen hier aan de haal met het ventilatiesysteem.