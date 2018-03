Dieven plunderen kluis rusthuis Ter Durme 14 maart 2018

02u49 0

Dieven hebben maandagnacht ingebroken in rusthuis Ter Durme in de Polderstraat in Lokeren. Ze forceerden de kluis en gingen met geld aan de haal. "De daders zijn binnen geraakt via een raam in het administratief deel", zegt OCMW-voorzitter Luc De Block. "Daar bevindt zich een kluis waar we de opbrengsten van de cafetaria en het zakgeld dat aan de bewoners wordt uitbetaald in opbergen." Een bedrag wil De Block liever niet kwijt, maar het gaat om een aardige som. "We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden en gaan ons buigen over extra veiligheidsmaatregelen."





Het rusthuis heeft geen alarm of camera's. "Wel hebben we een tijdje geleden geïnvesteerd in beveiliging van deuren, maar dat was eerder om te vermijden dat dementerende bewoners zouden vluchten. Er zijn wel nachtverplegers, maar die mensen hebben geen overzicht van het hele gebouw."





Het OCMW zal nu bekijken hoe rusthuis Ter Durme beter kan beveiligd worden tegen inbraak. (PKM)